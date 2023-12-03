"الصحفيين" تندد بتجدد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نددت نقابة الصحفيين بتجديد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة بدعم أمريكي كامل بعد أسبوع من الهدنة.

وأدان مجلس النقابة خلال اجتماعه أمس السبت استمرار جرائم جيش الاحتلال وآلة حربه الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وأسرهم، والتي كان آخرها استشهاد 3 زملاء هم الصحفي ودكتور الإعلام في جامعات غزة والأقصى أدهم حسونة في قصف وحشي ارتقى خلاله مع عدد من أفراد عائلته، والمصور الصحفي منتصر الصواف والذي كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل نحو أسبوعين في قصف استهدف منزل عائلته واستشهد خلاله والده الصحفي الكبير مصطفى الصوّاف ووالدته وعدد من أفراد عائلته، والزميل الصحفي عبدالله درويش مصوّر فضائية الأقصى.

واستمرارا للاستهداف المجرم لجيش الاحتلال للصحفيين تم اعتقال المصور الصحفي علاء السرّاج من شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وهو ابن عم الشهيد الصحفي رشدي السرّاج الذي ارتقى في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأعلنت نقابة الصحفيين كامل تضامنها مع قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين برفع شكوى جديدة ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة بعد استشهاد ما يزيد على 70 صحفية وصحفيا منذ بداية الهجوم الوحشي البربري على قطاع غزة.

وحيت نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الإسرائيلي، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وكرر مجلس النقابة توجيه التحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولمقاومته الباسلة، في ظل صمت عالمي غير مسبوق أمام قتل المدنيين والأطفال والنساء.

من ناحية أخرى صدق مجلس النقابة على بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم الأشقاء في فلسطين وإرسال المساعدات التي تبرع بها الزملاء ومجلس النقابة إلى الشعب الفلسطيني.

ويأتي البرتوكول استمرارا لحملة الإغاثة التي أطلقتها النقابة خلال الأسابيع الماضية وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين والصحفيين وأسرهم.