ننشر الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري 1445 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر :

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج 1445، نصت على عدد من الشروط والإجراءات الخاصة بتنظيم الحج البري.

وأضاف "صادق"، لـ"الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن شروط تنظيم الحج البري، جاء من ضمنها أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج موديل حديث، بالإضافة إلى نقل الحجاج برًا داخل المشاعر المقدسة.

ويرصد "الخليج 365"، الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري 1445 هجرية، كالآتي:

- أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.

- أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا، ذات مواصفات حديثة، ولا يقل الموديل الخاص بها عن 2016، على ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكبًا.

- أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

- تلتزم الشركات السياحية بجميع الضوابط والشروط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

وشددت وزارة السياحة والآثار، على جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، ضرورة الالتزام بجميع بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالحج، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، أو اتخاذ عقوبات مغلظة، حال القيام بمخالفة اللوائح.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015

أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحى موسم 1445هـ