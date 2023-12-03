أمن البحر الأحمر يكشف تفاصيل مقتل عامل بسلاح أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، ملابسات واقعة مقتل عامل مقهى، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم وبها جرح قطعي بالرقبة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى مقيم بدائرة القسم قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و عامل - مقيم بدائرة القسم أمام المقهى محل عمل المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.