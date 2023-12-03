صور| الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء بتلك المناسبة وتنظيم عدد من الفعاليات.. حيث قام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة") وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهي بنادي ضباط الشرطة بالمعادي لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة وفي نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

كما يضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق) باستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان لمدة شهر اعتبارا من أول ديسمبر 2023 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023.. بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

بالإضافة إلى اضطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم احتفاليات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة تنسيقاً مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتي ذلك في إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.