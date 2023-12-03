رصاص الثأر كلمة السر.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة قتيل بجوار "دائري الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 72 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي في فك طلاسم مقتل شخص بالرصاص عُثر على جثته بجوار الطريق الدائري بالوراق، وتبين أن خصومة ثأرية هي الدافع للجريمة.

صباح الجمعة الماضية تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال اللواء إيهاب خلاف إخطارا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بشارع 10.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني.

تبين بالفحص بقيادة بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق أوسيم أن الجثة لشخص يدعى "محمود.ع." يبلغ من العمر 55 سنة به آثار طلق ناري بالبطن والجانب ليعد خطة بحث ترصد آخر مشاهدة للقتيل وخطوط السير المحتملة للهروب.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الجاني نفذ جريمته بدافع الانتقام "خصومة ثأرية" لتنطلق مأمورية أشرف عليها العميد محمد سلامة مأموري قسم الوراق استهدفت المتهم وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الزاقعة.



أودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.