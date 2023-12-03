شكرا لقرائتكم خبر عن بالأعلام.. المصريون فى أوغندا يصوتون فى انتخابات الرئاسة لليوم الثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء من البهجة والاحتفالات، صوت أبناء الجالية المصرية في أوغندا في في آخر أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.



انتخابات المصريين فى اوغندا

ورفع عدد من أبناء الجالية الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



المصريين فى اوغندا

وكانت شهدت سفارة مصر فى أوغندا إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، كما شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.



اوغندا

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.