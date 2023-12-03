شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت المصريين فى اليونان.. إقبال كبير ولفتة إنسانية لمسنة ضمن الناخبين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سفارتنا فى اليونان إقبالا متزايدا على مدار الساعة لأبناء الجالية للتصويت فى انتخابات الرئاسة لليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وعلى نغمات الأغانى التي تتغنى باسم مصر، ذهب المصريون بمختلف أعمارهم للتصويت فى الانتخابات.

كما شاركت سيدة مصرية مسنة فى الانتخابات فى سفارتنا باليونان.

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.