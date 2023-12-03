شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب المصريون بجامعات الأردن يرسمون لوحة وطنية أثناء التصويت فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم شباب مصر من طلاب وطالبات الدارسين بالجامعات الأردنية لوحة وطنية شبابية انتخابية، خلال تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر سفارة مصر فى العاصمة الأردنية عمان.

وعقب الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، حرص الشباب المصرى من طلاب وطالبات الجامعات الأردنية على رفع علم بلدهم أمام مقر سفارتهم بعمان، مرددين "تحيا مصر.. وتعيشى يا مصر".

وقال عدد من الطلاب - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، عقب مشاركته في التصويت- إنهم حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستورى.

وأشاروا إلى أن هذه تعد أول مرة يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بحكم سنهم، معربين عن سعادتهم بهذه التجربة التي كشفت لهم أنهم مؤثرون فى مشهد بلادهم السياسي، رغم أنهم خارج مصر، مضيفيين أنهم شاركوا من أجل بناء مستقبل بلادهم، معربين عن حبهم لوطنهم.

وبدأت عملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي للناخبين المصريين بالأردن في اليوم الثالث على التوالي والأخير، صباح اليوم، في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وخلال اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.