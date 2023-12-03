شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجالية المصرية فى لبنان على اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415
فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration
البريد الإلكتروني: [email protected]
واتساب رقم:
01004114672
01069613755
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
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