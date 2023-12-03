شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة.. تخصيص 26 مركزا انتخابيا و65 لجنة فرعية فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة 26 مركزا انتخابيا و65 لجنة فرعية في حي بولاق الدكرور، لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين من مواطني الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ورفعت المحافظة درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق، وذلك بتكثيف حملات النظافة ورفع كل الإشغالات والتعديات والسيارات المتهالكة بمحيط المقرات الانتخابية وفي الطرق المؤدية إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتواصل محافظة الجيزة، تجهيزاتها للمقار الانتخابية، وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.

جديرٌ بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أشار إلى أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.