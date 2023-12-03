شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من الجالية المصرية بالمغرب على التصويت فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالسفارة المصرية فى العاصمة المغربية الرباط إقبالا كبيرا، فى اليوم الثالث والأخير من تصويت أعضاء الجالية المصرية، حيث احتشدت أعداد كبيرة من الجالية المصرية أمام المقر الانتخابى، فى مظاهرة حب لمصر، وإصرار على ممارسة الحق الدستوري واختيار مستقبل الوطن.

وتمكن الكثيرون من أعضاء الجالية المصرية، وخاصة المقيمين في مدن وأقاليم تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن العاصمة الرباط، من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري فى الانتخابات الرئاسية. وفتحت السفارة المصرية بالرباط أبوابها لأعضاء الجالية لليوم الثالث على التوالي، مقدمة كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.

وخلال اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.