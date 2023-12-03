شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر"..الجالية فى باريس تردد هتافات داعمة للدولة أمام المقر الانتخابى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء وطنية، احتشد المصريون فى باريس بشكل مكثف أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصوتهم، والقيام بواجبهم الوطنى والدستورى تجاه وطنهم، ورسم صورة مشرفة لأبناء مصر بالخارج بحرصهم وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بشكل حضارى، وإرسال رسالة مفادها أن المصريين بالخارج مدركون لواجبهم ولمسئوليتهم الوطنية، وأنهم جزء لا يتجزأ من وطنهم الأم مصر.



أمام المقر الانتخابى

وتجمع الناخبون فى أجواء من البهجة والوطنية أمام اللجنة الانتخابية حاملين الأعلام المصرية وحريصين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية، منها "تحيا مصر".



السيدات يتصدرن المشهد

ورغم الطقس شديد البرودة، واصل المواطنون المصريون فى فرنسا اليوم الأحد، التوافد على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.





المصريون فى باريس أمام المقر الانتخابى وفتحت سفارة مصر بباريس أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لفرنسا أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري ، كما أقامت السفارة خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية لحماية المصوتين من الأمطار نظرا لما تشهده العاصمة الفرنسية من أمطار وبرد شديد ؛ وذلك لانتظار دورهم لدخول اللجنة الانتخابية. وتتواصل عملية اقتراع المصريين اليوم حتى التاسعة مساء بتوقيت باريس ، حيث يواصل الناخبون المجيء إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتي انطلقت الجمعة ولمدة ثلاثة أيام ؛ وذلك لممارسة حقهم الدستوري. وخلال اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.