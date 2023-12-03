شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة قطرية لعلاج جرحى من الفلسطينيين فى غزة بالتنسيق مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، اليوم، بعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ستتكفل دولة قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، سيرت دولة قطر 37 طائرة محملة بـ 1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.