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محافظة القاهرة: إغلاق كوبرى شمال طرة وتشغيل كوبرى العاشر الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة، أنه تقرر غلق كوبري شمال طرة أمام حركة السير (سيارات ـ مشاة)، وذلك لاستكمال توسعات محور حسب الله الكفراوي، على أن تكون الطرق البديلة شارع عبدالمنعم رياض وشارع كوتسيكا بمنطقة طرة.

 

كما قررت المحافظة، تشغيل كوبري العميد إبراهيم الرفاعي، كوبري العاشر سابقا، وذلك بعد إنشاء كوبرى جديد لتسهيل الربط مع محور الحضارات ومنطقة الفسطاط. 

 

ونفذت محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وسرعة إلانتهاء منها ومتابعة التطوير و تذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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