شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الرئاسية.. تخصيص 20 مركزا انتخابيا و63 لجنة فرعية فى حى الهرم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة 20 مركزا انتخابيا و63 لجنة فرعية في حي الهرم، لاستقبال 620 ألف و509 ناخبين من مواطني الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك من بين 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية خصصتهم محافظة الجيزة لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتكثف المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهودها لمراجعة المراكز الانتخابية والتأكد من صلاحيتها وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة، ومتابعة حالة النظافة بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها، لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر.

وأكدت محافظة الجيزة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات، والإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالديوان العام للمحافظة، والتي سيتم عقدها برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية، والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.