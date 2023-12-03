شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء القاهرة تواصل تجهيز المدارس استعدادا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أحياء محافظة القاهرة استعداداتها لاجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والمقرر إقامتها في الفترة من 10 حتى 12 من شهر ديسمبر القادم من خلال الإعداد وتجهيز المقرات طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورفع درجة التأهب والجاهزية بكافة المقرات الانتخابية.

في هذا السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة الإجراءات لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق من خلال التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الانارة و ازالة كافة التعديات والاشغالات بمحيط اللجان.

وقام حي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية بمراجعة مقرات اللجان الانتخابية ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي 15 مايو برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف مهران رئيس الحي والأجهزة المعنية وذلك بحضور دكتور سعيد عطيه مدير إدارة المستقبل التعليمية ومهندس سامح الشافعي مدير إدارة التنمية بجهاز مايو وقائد شرطة مرافق 15 مايو ومديرى ومسئولي المتابعة الميدانية بمتابعة ومراجعة مقرات اللجان الانتخابية ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس بنطاق حي 15 مايو.

وفي سياق آخر في ضوء متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين قام الدكتور مهران عبداللطيف مهران بزيارة عيادة التامين الصحي بمجاوره 6 وتفقد الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي ومدي توافر المستلزمات الطبية بصيدلية التأمين حيث اطلع علي دفاتر حضور الفرقة الطبية ومعدلات تردد المواطنين علي العيادات المختلفة.