شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى تكشف أطماعه فى التهام الضفة وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، إن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمناطق الضفة الغربية تكشف زيف ومغالطة وبهتان الاحتلال في الدفاع عن النفس وتوضح بلا أدنى لَبْس أطماعه في التهام الضفة وغزة وتصفية الفلسطينيين على حد سواء.

وكانت قالت وزارة الأوقاف انه وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر خصصت وزارة الأوقاف 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية ، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية ، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر .

من ناحية أخرى في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى، حيث افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11405) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.