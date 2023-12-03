شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصرية من ذوى الهمم تدلى بصوتها بالبحرين ومسئول اللجنة يخرج لمساعدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبناء الجالية المصرية بالبحرين ، التوافد على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.

وحرصت سيدة مصرية من ذوى الهمم بالبحرين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم ظروفها الخاصة، ليخرج لها مسئول اللجنة ومساعدتها المشاركة والإدلاء بصوتها .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.