شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تنفى السماح لسفارات بإعلان نتيجة التصويت بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة الوطنية للانتخابات صحة ما تم تداوله بشأن السماح للسفارات باعلان الحصر العددى أو نتيجة الانتخابات الخاصة بأصوات المصريين فى الخارج، وأن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بإعلان النتيجة النهائية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم فرز الأصوات الخاصة بالمصريين بالخارج داخل اللجان الانتخابية دون إعلان أى أرقام أو نتائج عن التصويت.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم تناول اى أخبار تتعلق بالهيئة الا بالرجوع اليها.