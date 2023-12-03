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الوطنية للانتخابات تنفى السماح لسفارات بإعلان نتيجة التصويت بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - نفت الهيئة الوطنية للانتخابات صحة ما تم تداوله بشأن السماح للسفارات باعلان الحصر العددى أو نتيجة الانتخابات الخاصة بأصوات المصريين فى الخارج، وأن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بإعلان النتيجة النهائية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم فرز الأصوات الخاصة بالمصريين بالخارج داخل اللجان الانتخابية دون إعلان أى أرقام أو نتائج عن التصويت.

 

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم تناول اى أخبار تتعلق بالهيئة الا بالرجوع اليها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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