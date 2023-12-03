شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: السيسي رجل مصر الأول وأدعو الكل للمشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي هو رجل مصر الأول، وقائدها المخلص، الذي أعاد لها عزتها وكرامتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق إنجازات عظيمة خلال فترة ولايته الأولى، منها القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه حزب مستقبل وطن وحضره الآلاف من أبناء المنيا، بحضور قيادات الحزب والنواب والكتلة البرلمانية للحزب.

حيث أكد أن الرئيس السيسي يستحق أن يستمر في قيادة مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكمل مسيرة التنمية والبناء ودعا رئيس الحزب للوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة.

وشارك في المؤتمر حشد كبير من أهالي مركز بني مزار، الذين أكدوا على دعمهم الكامل للرئيس السيسى، ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات وشعارات تدعم الرئيس السيسي، ومنها "السيسي لمصر، مصر للسيسي"، ويأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، التي بدأت في جميع أنحاء الجمهورية.