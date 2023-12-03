شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يناقش آليات السلام العالمى ويسلط الضوء على دور المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جلسات وورش عمل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، عقد منتدى شباب العالم ورشتي عمل لتعزيز رسالة المنتدى لدعم السلام والتعاون الدولي، حيث جاءت الورشة الأولى بعنوان " نحو تعزيز آليات السلام المستدام في مجتمعات الصراعات والحروب". ناقشت الورشة أسباب الصراعات والحروب الدولية، والدور الهام للقوانين الدولية في تعزيز السلام، وتأثير الحروب على الأمن والسلم الدوليين، مع تسليط الضوء على التحديات في تنفيذ القوانين الدولية.

وجاءت ورشة أخرى بمشاركة عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، ومن أبرزها مؤسسة حياة كريمة ومنظمة اليونيسيف، وجاءت الورشة بعنوان " حماية المدنين مسئولية الجميع"، حيث تم التركيز على الدور الحيوي للقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وأهمية مشاركة مختلف الفئات العمرية في تحقيق السلام.

تأتي مبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية) إيمانًا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم، وإيمانًا منه بأن السلام يجب أن ينال استحقاقاته وقد آن للحرب أن تضع أوزارها، ومن هذا المنطلق تدمج هذه المبادرة بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

يُذكر أنه منذ انطلاقه في عام 2017، سعى منتدى شباب العالم، الذي احتضنته مصر، إلى نشر رسالة سلام عالميةعبر نسخه الأربع الماضية، ناقش المنتدى قضايا عالمية متنوعة، مقترحًا توصيات ومنفذًا مبادرات ومشروعات مؤثرة، بالإضافة إلى اعتراف لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لبحث قضايا الشباب.



إحدى المشاركات فى ورش عمل مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية



إحدى المشاركات من شباب العالم



المشاركين فى المنتدى



جانب من الحضور



جانب من ورش العمل



شباب العالم فى ورش عمل مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية



منتدى الشباب



منتدى شباب العالم يناقش آليات السلام العالمي