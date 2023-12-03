شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى: سندعم مصر بقوة فى مواصلة الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا اليوم الأحد، أن الصندوق سيدعم مصر بقوة فى مواصلة الإصلاحات .. قائلة : "سنواصل مساعدة مصر بكل قوة عبر سياساتنا وقدرتنا المالية".

وأعربت جورجييفا - في حديث لقناة "سكاى نيوز عربية" على هامش مؤتمر (COP28) المنعقد في دبي - عن احترام صندوق النقد الدولي لجميع الخطوات التي اتخذتها مصر حيث قامت بالكثير في مجال الإصلاح من خلال خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص وإفساح المزيد من المجال للقطاع الخاص وأيضا دعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود وإلغاء الدعم الذي يعود بالفائدة على الأثرياء فقط وليس الفقراء بالإضافة إلى الجهود المبذولة في ضبط السياسة النقدية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي :"إننا نعمل على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد المصرى حيث إن الحرب المجاورة (في إشارة إلى الحرب الدائرة فى غزة) أضافت عبئا إضافيا على مصر ، وعندما ننهي هذا التقييم ، سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة".