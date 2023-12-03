شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى والملك عبدالله والشيخ محمد بن زايد.. قوة التنسيق والتعاون لدعم استقرار المنطقة.. صورة
أمس السبت، وخلال احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيد الاتحاد الـ 52 الذي أقيم بمدينة إكسبو دبي، والذى شهد حضور عدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خطفت الصورة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، انظار الجميع، خاصة أن الصورة التي ظهر فيها القادة الثلاثة بها الكثير من الدلائل على قوة التنسيق والتعاون، بما يفيد استقرار المنطقة.
اصطف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.
أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، والذين أكدوا علي سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة.
رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، بمناطق: المرج ومصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
أعلن مسؤولون فلسطينيون، عن سقوط أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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