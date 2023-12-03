شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أمس السبت، وخلال احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيد الاتحاد الـ 52 الذي أقيم بمدينة إكسبو دبي، والذى شهد حضور عدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خطفت الصورة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، انظار الجميع، خاصة أن الصورة التي ظهر فيها القادة الثلاثة بها الكثير من الدلائل على قوة التنسيق والتعاون، بما يفيد استقرار المنطقة.

الرئيس السيسى والملك عبدالله والشيخ محمد بن زايد.. قوة التنسيق والتعاون لدعم استقرار المنطقة.. صورةالمصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

اصطف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، اتصالا بالصوت والصورة بتقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من السفراء بالدول ورؤساء لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، والذين أكدوا علي سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة. مدبولى يستعرض مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات تقترب من مليار دولار الوطنية للانتخابات تجرى اتصالات مع السفراء لمتابعة سير العملية الانتخابية

افتتح اليوم، مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم، المُقامة على مدار ثلاثة أيام في مدينة السلام شرم الشيخ، ويشارك المتحدثون والشباب من مختلف الجنسيات في ورش العمل والفعاليات. رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، بمناطق: المرج ومصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة إلى قادة العالم، على هامش كلمته خلال حفل توقيع "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك للأديان من أجل المناخ"، وافتتاح جناح الأديان في COP28.. شيخ الأزهر: أوجه نداءً بل صرخة من رجل مسلم بسيط أوقفوا الحرب فى غزة.. فيديو وزارة التضامن: استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجانا

أعلن مسؤولون فلسطينيون، عن سقوط أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. غدا شبورة كثيفة تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة

افتتاح مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالممسؤولون فلسطينيون: أكثر من 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة