حبس منتج شهير 3 سنوات لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد للفنان مجدي كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، بحبس منتج شهير 3 سنوات بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل.

ورفضت المحكمة المعارضة المقدمة من المنتج على حبسه 3 سنوات في القضيتين 12289 سنة 2023، و12290 سنة 2023.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المنتج سنة في القضية الأولي والتي حملت رقم 12289 سنة 2023، وسنتين في القضية الثانية والتي حملت رقم 12290 سنة 2023.

وقال شعبان سعيد، محامي الفنان مجدي كامل إن موكله اتفق مع المنتج على بطولة مسلسل وعقب انتهاء العمل تهرب من سداد شيكات متعلقة بالاتفاق.