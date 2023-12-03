أحمد حسن كوكا: التصويت في الانتخابات الرئاسية حق على المصريين.. ولا نريد إلا الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بينديك سبور التركي ومهاجم منتخب مصر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأجرت قناة "إكسترا نيوز"، لقاءً حصريا مع "كوكا"، أكد فيه على أهمية المشاركة في هذا العُرس الانتخابي، مشددًا على أن هذا الأمر حق على المصريين دعما لبلدهم.

وأضاف: "كلنا كمصريين لا نريد إلا مصلحة واستقرار البلد، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام وأن تنتقل مصر من تقدم إلى تقدم بإذن الله".

ووجه مهاحم منتخب مصر رسالة إلى الشباب المصري والعربي، قائلا: "أهم شيء هو السعي، ويجب ألا تستسلموا وأن تلتزموا بالحفاظ على طموحكم، وأن تحاولوا تحقيق النجاح".

لم ينسَ "كوكا" أهل فلسطين من حديثه، فقد دعا الله عز وجل بأن يوفقهم وينصرهم في ظل حرب الإبادة الغاشمة التي يتعرضون لها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.