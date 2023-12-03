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أحمد حسن كوكا: التصويت في الانتخابات الرئاسية حق على المصريين.. ولا نريد إلا الاستقرار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أدلى أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بينديك سبور التركي ومهاجم منتخب مصر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأجرت قناة "إكسترا نيوز"، لقاءً حصريا مع "كوكا"، أكد فيه على أهمية المشاركة في هذا العُرس الانتخابي، مشددًا على أن هذا الأمر حق على المصريين دعما لبلدهم.

وأضاف: "كلنا كمصريين لا نريد إلا مصلحة واستقرار البلد، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام وأن تنتقل مصر من تقدم إلى تقدم بإذن الله".

ووجه مهاحم منتخب مصر رسالة إلى الشباب المصري والعربي، قائلا: "أهم شيء هو السعي، ويجب ألا تستسلموا وأن تلتزموا بالحفاظ على طموحكم، وأن تحاولوا تحقيق النجاح".

لم ينسَ "كوكا" أهل فلسطين من حديثه، فقد دعا الله عز وجل بأن يوفقهم وينصرهم في ظل حرب الإبادة الغاشمة التي يتعرضون لها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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