بالصور.. "الحجر الزراعي" تستقبل شحنات البرتقال لبدء موسم تصدير الموالح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري لفحصها تحت اشراف الحجر الزراعي وذلك تمهيدًا للبدء فى موسم تصدير الموالح بعد غدا الثلاثاء، وذلك بعد تقديم موعد بدء موسم التصدير عشرة وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلي رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف "موسى"، أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023 .

ويلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.

كما تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام الي محطات التعبئة الا عقب اصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح اسم وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع.

وأشار إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة.

يُذكر أن مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، حيث تجاوزت الـ 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/2023 وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.