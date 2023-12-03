شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القومى للإعاقة تتابع تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالا لدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة إجراءات تصويت المصريين بالخارج بشكل عام وتصويت الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص في الانتخابات الرئاسية 2024، واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس أعمال متابعتها للمشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بالسفارات والقنصليات.

من جانبها ثمنت المشرف العام على المجلس التواصل الفعال بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات اعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس من أجل عملية انتخابية مهيأة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إتاحة الاقتراع بطريقة برايل للأشخاص أصحاب الإعاقات البصرية، وكذلك توفير كافة الاتاحات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، و بوسترات التوعية الإرشادية لعملية التصويت والمصورة بلغة الإشارة لأصحاب الإعاقات السمعية .

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن غرفة العمليات رصدت على مدار اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج عدد من المؤشرات الإيجابية داخل اللجان في السفارات والقنصليات على مستوى دول العالم وأهمها مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل إيجابي في العملية الانتخابية كحق وواجب كفله لهم الدستور والقانون، وأن الصورة التي ظهر بها الأشخاص ذوي الإعاقة في تصويتهم بالخارج كانت نموذجا ومثلا على كفالة الحقوق التي قدمتها الدولة المصرية لهم، وعلى حسهم الوطني تجاه بناء وتنمية الوطن وخروجهم للمشاركة الإيجابية.

وأشارت المشرف العام على المجلس أن غرفة العمليات رصدت توفر الكراسي المتحركة بالسفارات والقنصليات للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية التصويت في الانتخابات، كذلك مساعدة الهيئات القنصلية بالخارج للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية الاقتراع عليهم هذا بجانب رصد غرفة العمليات بالمجلس أن جميع لجان الانتخاب بالسفارات والقنصليات تقريبا بالدور الأرضي وأن جميع الصالات والأماكن المخصصة لعملية الاقتراع مهيأة ومتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا على كراسي متحركة او أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، هذا بجانب وجود عدد من المتطوعين لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء عملية اقتراعهم .