شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ بعد قليل، المؤتمر الصحفي الذى يعقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من داخل غرفة عمليات الهيئة لمتابعة والإعلان عن تفاصيل اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تلفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التى يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء لليوم.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.

وبدأت عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فى عدد من اللجان الفرعية من أصل 137 لجنة فى 121 دولة حول العالم، وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التى تمت على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وتعد نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم التصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وجرى الإدلاء بالأصوات فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية بنيوزيلندا فى العاشرة مساء السبت بتوقيت مصر، واستمر حتى العاشرة صباح اليوم الاحد باعتبار أن هناك فارق فى التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كاملة وبالتالى أن التاسعة صباحا فى نيوزيلندا هى العاشرة مساء فى مصر ثم بدأ الفرز.

من ناحية أخرى تبدأ السفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين ويستمر فيها الاقتراع حتى السابعة صباح غدا الاثنين بتوقيت مصر حيث من المقرر أن تكون أخر دولة يتم الفرز فيها باعتبارها اخر دولة يتم فيها التصويت.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الإدلاء بالأصوات فى عدد من لجان الخارج بينما هناك بعض اللجان بدأت التصويت واوشكت على الانتهاء والقيام بالفرز داخل كل لجنة.

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الاحد، بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتيسير على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى منتهية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وشدد المستشار أحمد بندارى على أنه عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو اى ارقام لان هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات حيث كفل لها الدستور والقانون بأن الهيئة هى الجهة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.