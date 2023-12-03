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الجالية المصرية بدبى تحتشد أمام القنصلية للتصويت وسط هتافات تحيا مصر

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القاهرة - سامية سيد - تجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى دبى، بالقنصلية المصرية بدبى،  للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى الساعات الأخيرة من التصويت فى اليوم الثالث والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج. 

 

واصطف أبناء الجالية بدبى فى طوابير التصويت ، كما تجمع عدد كبير من أبناء الجالية بأعلام مصر وسط هتافات تحيا مصر على أنغام الأغانى الوطنية.

 

 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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