شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بروما تحتشد للتصويت في الانتخابات وتهتف "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تصويت أبناء الجالية المصرية فى روما فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى اليوم الثالث والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، حالة من البهجة والفرحة وسط ملحمة وطنية لأبناء الجالية برفع أعلام مصر وهتافات "تحيا مصر".

وشهد تجمع أبناء الجالية المصرية بروما تعالى أصوات سيدات الجالية المصرية بروما ب "الزغاريد" وسط حالة من البهجة فى حب مصر .

ورغم الطقس السيئ وتساقط الأمطار توافد أبناء الجالية المصرية فى نيويورك، أمام القنصلية بـ"الشماسى" للاحتماء من الأمطار أثناء ممارسة حقهم الدستورى واختيار رئيس دولتهم .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.