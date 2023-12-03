الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء غلق 30 لجنة انتخابية واستمرار عمل 107 مقرات

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأنه تم غلق 30 مقر لجنة انتخابية عقب غلق باب التصويت بها، واستمرار العمل في 107 مقرات انتخابية، وفتح جميع مقرات اللجان الانتخابية، والتي كانت آخرها لجنة لوس أنجلوس فى أمريكا والتي بدأ التصويت لليوم الثالث والأخير فيها فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر. وتعد نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم التصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وبدأت عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فى عدد من اللجان الفرعية من أصل 137 لجنة فى 121 دولة حول العالم، وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التى تمت على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الإدلاء بالأصوات فى عدد من لجان الخارج بينما هناك بعض اللجان بدأت التصويت واوشكت على الانتهاء والقيام بالفرز داخل كل لجنة.

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتيسير على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى منتهية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وشدد المستشار أحمد بندارى على أنه عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو اى ارقام لان هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات حيث كفل لها الدستور والقانون بأن الهيئة هى الجهة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.