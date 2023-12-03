إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته في حادث بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته في حادث مروري بأكتوبر، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها بالتنسيق مع الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق.