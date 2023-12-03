أخبار مصر

تفاصيل مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في حادث بأكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق الفنان أشرف عبد الغفور الحياة وتصارع زوجته الموت إثر حادث مروري بأكتوبر، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن "عبد الغفور" ذو الـ81 سنة فارق الحياة في أثناء تلقيه الإسعافات داخل قسم الطوارئ بالمستشفى.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها بالتنسيق مع الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا