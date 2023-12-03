بعد مصرع الفنان أشرف عبد الغفور.. مصدر يكشف حالة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن حالة زوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي لقي مصرعه إثر حادث مروري بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن حالة الزوجة مستقرة نسبيًا شارحًا بأن الإصابات طفيفة وتتلقى العلاج مختتما حديثه "هتخرج على طول".

مصدر مطلع أوضح أن الفنان أشرف عبد الغفور فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بعد تعرضه لحادث مروري في أثناء استقلاله وزوجته سيارة بالطريق الصحراوي مساء الأحد.

أضاف المصدر -في تصريحات لمصراوي- أنه فور وقوع الحادث نُقل "عبد الغفور" إلى مستشفى الشيخ زايد في محاولة لإنقاذه لكن محاولات الأطباء لم تكلل بالنجاح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث مروري نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن "عبد الغفور" ذو الـ81 سنة فارق الحياة في أثناء تلقيه الإسعافات داخل قسم الطوارئ بالمستشفى.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها بالتنسيق مع الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق.