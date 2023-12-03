اصطدام بالخلف وآخر بالرصيف.. أسرار مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطدام قوي من الخلف تلاه آخر بالرصيف كتب نهاية الفنان أشرف عبد الغفور. معاينة المباحث الجنائية ورجال المرور كشفت تفاصيل مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم بأكتوبر، مساء الأحد.

المعاينة أثبتت أنه في أثناء سير سيارة تقل الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته امتداد الطريق الدائري، اصطدمت به سيارة من الخلف ليفقد تحكمه في عجلة القيادة.

الفنان الراحل أشرف عبد الغفور اصطدم بالرصيف ما تسبب في تضرر السيارة لينقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز 81 سنة إثر حادث تصادم بمدينة السادس من أكتوبر وتصارع زوجته الموت داخل المستشفى.

قوات الشرطة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي تحفظت على سائق سيارة تسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته إثر اصطدامه بالسيارة.

مصدر مطلع أوضح أن الفنان أشرف عبد الغفور فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بعد تعرضه لحادث مروري في أثناء استقلاله وزوجته سيارة مساء الأحد.

أضاف المصدر -في تصريحات لمصراوي- أنه فور وقوع الحادث نُقل "عبد الغفور" إلى مستشفى الشيخ زايد في محاولة لإنقاذه لكن محاولات الأطباء لم تكلل بالنجاح.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي نطاق قسم أول أكتوبر.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته إثر حادث تصادم سيارتين نطاق مدينة السادس من أكتوبر، ونُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن "عبد الغفور" ذو الـ81 سنة فارق الحياة في أثناء تلقيه الإسعافات داخل قسم الطوارئ بالمستشفى. جنبت إدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها بالتنسيق مع الخدمات المرورية المنتشرة بالطريق.