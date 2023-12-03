انتداب لجنة فنية لفحص أسباب حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كلفت النيابة العامة بالجيزة، لجنة فنية بإدارة مرور الجيزة؛ لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور ولتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.

وكان قد أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.

وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي.

جدير بالذكر أن الأجهزة المختصة تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته في حادث التصادم.