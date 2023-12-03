شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت صناديق الاقتراع في فرنسا بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.



وشهدت اللجنة الانتخابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية خلال الثلاثة أيام توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت، كما حرص المصريون ممن لهم حق التصويت على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المهمة والتاريخية للدولة المصرية.



وشهدت اللجنة الانتخابية حتى آخر يوم إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.



ورغم الطقس شديد البرودة، ومنذ بداية عملية التصويت اليوم /الأحد/ في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فرنسا، بحضور السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بباريس، واصل المواطنون المصريون في فرنسا الحضور حريصين على ممارسة حقهم الدستوري.



واصطف أبناء مصر في فرنسا في طوابير طويلة، خلال اليوم الثالث لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وتوافد عدد كبير من المواطنين من جميع الأعمار، ولاسيما الشباب الذين يواصلون دراستهم في فرنسا ولكنهم كانوا حريصين على المشاركة في الانتخابات.



وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة الماضية وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مساء اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم.



وعقب انتهاء عمليات الاقتراع يتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية .