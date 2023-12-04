شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس لا يهدأ في cop28.. يتجه إلى العلم والابتكارات لحل أزمة المناخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، لا يضيع وقته، ومازال يؤمن بالشباب والحلول الابتكارية، لإنقاذ البشرية من الآثار الخطيرة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الانبعاثات.

جيتس الذي وصل الجمعة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر المناخ، cop28، ظهر في فعاليات أكثر من 10 مجالات متنوعة حتى الآن ، فما بين الصحة والحلول الصحية ونتائج أبحاث مكافحة الملاريا التي ترعاها مؤسسته الخيرية "ميليندا جيتس"، وما بين الطاقة النووية وإنتاج المفاعلات النووية المعيارية لتقليل انبعاثات إنتاج الطاقة، خلافا للمقابلات الرسمية والجانبية، كان ظهوره لافتا في طريقة تعامله في الشارع والحركة بعيدا عن الأضواء مع الشباب والاستماع إليهم حتى بدون سابق معرفة أو بدون موعد.

فها هو باحث ورائد أعمال يعرض عليه أحد أفكاره لتقليل الانبعاثات، ويستمع له جيتس، ويعد الباحث بالتواصل معه وانتظار إرسال ما لديه من أفكار وما توصل إليه من نتائج، ويوصي مساعديه بمتابعة ذلك.

جيتس مازال لديه تفاؤل أن هناك حلول من الشباب كما قال ذلك في أحدى مداخلاته أثناء cop28، وجلسة الابتكارات وحلول المناخ ضمن منتدى القمة الخيرية التجارية ، وخلا فعاليات مؤتمر المناخ، قائلا "بالتأكيد كان نصف الكوب ممتلئًا عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ"، مؤكدت أنه متفائل بأن قمة دبي يمكن أن تساعد في دفع التقدم.

ومع ذلك فجيتس يرى أن أي تقدم في مكافحة المناخ لن يكون كافياً على الأرجح لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، لكن سيكون من الضروري مساعدة أشد الناس فقرا على التكيف مع تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري ومحاولة تقليل الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية.