أخبار مصر

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في نواكشوط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية في نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت السفارة المصرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط صناديق الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، بعد إدلاء أبناء الجالية المصرية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.


وقال السفير المصري في نواكشوط -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن عمليات الاقتراع جرت في أجواء هادئة، مؤكدًا أن الانتخابات شهدت إقبالا ملحوظا من قِبل الجالية المصرية، بما يظهر التزام أبناء الجالية بأداء واجبهم الوطني.


وأشاد السفير المصري بحسن تعاون السلطات الأمنية الموريتانية التي وفرت كافة الإمكانيات للتعاون مع السفارة لإنجاح وتأمين العملية الانتخابية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements