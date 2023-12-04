شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى توجو يوثقون لحظة تصويتهم بالانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أبناء الجالية المصرية لدى دولة توجو على توثيق تصويتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في إطار تمسكهم بحقهم الدستوري في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية لإيمانهم بأهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين المصريين في أيا من الاستحقاقات الانتخابية.

حرص أبناء الجالية المصرية لدى توجو على التقاط الصور التذكارية مع السفير المصري لدى توجو أحمد عيد، وذلك خلال أيام التصويت التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات والمقررة أيام الجمعة والسبت والأحد.

ووثق المصريون فى الخارج ملحمة حب لمصر فى انتخابات الرئاسة 2024، فى عرس انتخابى بامتياز، شهدته أروقة السفارات المصرية بالخارج، حيث توافد أبناء الجاليات على مدى الثلاثة أيام، مبدين سعادتهم للمشاركة فى العملية الانتخابية، وحرصوا علىإطلاق رسائل التحفيز للآخرين لتشيعيهم على المشاركة أيضا.

لم يمنعهم بعد المسافات، أو التزامات في العمل، أو المرض، من أداء واجبهم الوطنى، فجاءت مشاركتهم عنوانا للوفاء لمصر.

وأغلقت غالبية السفارة المصرية بالخارج بعد انتهاء عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي استمرت لثلاثة أيام في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، وصوت عدد كبير من المواطنين المصريين سواء بالحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجرت الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار من التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.



السفير المصري لدى توجو يتوسط الناخبين المصريين في توجو



المصريون في توجو يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة



المصريون في توجو يصوتون في انتخابات الرئاسة



تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة بتوجو



تصويت المصريين في توجو



تصويت المصريين في دولة توجو



مصري في توجو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية



مصري في توجو يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة



مصري في دولة توجو يدلي بصوته في الانتخابات