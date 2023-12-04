مايا مرسى تتوجه إلى دبى ضمن وفد القومى للمرأة للمشاركة فى مؤتمر المناخ

القاهرة - سامية سيد - غادرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عصر اليوم، متوجه إلى مدينة دبى، على رأس وفد المجلس القومى للمرأة، للمشاركة فى "يوم المرأة " ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" والذى تستضيفه هذا العام دولة الامارات العربية المتحدة فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر ٢٠٣٣.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة مايا مرسى ووفد المجلس المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام خلال فعاليات المؤتمر.