شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى لتحسين مستوى المعيشة إلى 22 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية بملف الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وصرف دعم نقدى " تكافل وكرامة " لما يقرب من 5.2 مليون أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا اضافة إلى اطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية مثل سكن كريم لتأهيل منازل الأسر الأكثر احتياجا.

ووفقًا لتقرير وزارة المالية، ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 95.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لعام 2024/2023 بنسبة نمو 51% بزيادة 32.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات لتصل إلى 50.5 مليار جنيه بزيادة 18.8 مليار جنيه، و18.3 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5%، كما ارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة 0.7 مليار جنيه.