حماية المستهلك: بث 44 مليون رسالة عبر المحمول لتوعية المواطنين بحقوقهم

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بالتنسيق مع مشغلى خدمات الاتصالات الأربعة خلال نوفمبر الماضى، فيما يُعرف بفترة "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء" عدة حملات توعية للمواطنين من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمول، بواقع 44 مليون رسالة وعبر وسائل التواصل الاجتماعى للجهاز للتعريف بحقوقه والنصائح التى يجب العلم بها عن الشراء وضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة والابتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة فى حالة الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

كما تم إطلاق حملات توعية للمستهلكين بالتزامن مع الحملات التى قامت بها مشغلى خدمات الاتصالات الأربعة، تحت عنوان " اعرف حقك " عبر وسائل التواصل الاجتماعى، من خلال " انفوجراف " يصدر بشكل دورى من خلال رسائل متنوعة بين " نصائح عند الشراء – سياسة الاستبدال والاسترجاع – نصائح عند التسوق عبر المنصات الإلكترونية – التأكد من السعر الشامل عند الشراء – طرق التواصل للإبلاغ عن أى مخالفة " وأسهمت هذه الرسائل طوال الشهر الماضى فى رفع نسبة الوعى لدى المواطنين ومن ثم تخفيض الشكاوى الواردة فى هذا الشأن مقارنة بمثيلتها فى العام الماضى.

كما تلقى الجهاز عبر "مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي" من الطرق المختلفة للورود فى الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023 عدد 2300 شكوى بشأن " موسم تخفيضات الجمعة البيضاء " وتنوعت الشكاوى الواردة من السلع المختلفة والخدمات بين "الترويج لإعلانات وتخفيضات وهمية – عدم مطابقة المنتج لما هو مُعلن عنه "، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص للشكاوى والبلاغات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها، فيما اختصت " إدارة الإعلانات المضللة" من الشكاوى الواردة بإجمالى " 1565 شكوى"،وتم حل 717 شكوى بنسبة إنجاز 48%،وجارى إزالة الأسباب للشكاوى قيد التحقيق.

وصرح إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية أن حملات التوعية مُستمرة طوال العام وبشكل مكثف فى فترات المواسم والتخفيضات المختلفة، وأن دور الجهاز التوعوى بالتوازى مع الدور الرقابى هو محور اهتمام الجهاز فى الفترة الحالية، موجها رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وخاصة المنتجات التى تؤثر على الصحة والسلامة وعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التى تقوم بالإعلان على خلاف الحقيقة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار رئيس الجهاز بضرورة توخى الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل ل " مليونى جنيه "، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة.

يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملاً والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بالسلوك الخادع أو الإعلانات المُضللة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو فيما يتعلق بالتخفيضات الوهمية والسلوك الخادع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.