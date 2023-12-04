"المواد الغذائية": السكر سيتوفر في الأسواق خلال 15 يومًا ومش هيلاقي اللي يشيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، أنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر، مشيرًا إلى أن هناك قلة من التجار من يتحكمون في هذه السلعة، مضيفًا:" خلال 15 يوم السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه :"يوجد أزمة حقيقية في تضارب أسعار السكر، حيث أن المستهلك مش عارف هيشتري بأي سعر".

وشدد على أن الغرفة التجارية ووزارة التموين، يبذلون كل جهودهم للإحكام على كل الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات وزارة التموين تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا "ولكن هناك تجار شغلتهم الوحيدة هي احتكار المنتجات، وخاصة أن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب".

وحذر قائلًا :"التلاعب بالسلع الاستراتيجية بمثابة تهديد للأمن القومي.. ويجب ان يكون السعر في كل الأماكن معلوم وليس مجهول، وهناك قرارات إلزامية من التموين لمستوردي السكر".

وأشار إلى أن حجم المستورد من السكر من الخارج لا يتجاوز 8%، ويمكن القول أن هناك اكتفاء ذاتي في مصر من السكر، والعملية تنظيمية فقط.