حملة الرئيس السيسي: عازمون على استكمال مشروع 30 يونيو التنموي على كل المستويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارت على مسار 30 يونيو، والمرشح الرئاسي عازم على استكمال هذا المشروع.

وأوضح فوزي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن 30 يونيو هو مشروع تنموي سياسي اقتصادي اجتماعي، يجري تطبيقه، وهناك أجزاء مهمة وصعبة من هذا المشروع تم تجاوزها، والقادم وقت الحصاد وجني الثمار، لا سيما مشروع مثل حياة كريمة، والمكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى منه قاربت الانتهاء.

وأشار إلى أن مصر امتلكت خلال التسع سنوات الماضية، بنية أساسية قوية تجعلها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان ضخماً للغاية، وهذا يتفق تماما مع كل القواعد الاقتصادية.