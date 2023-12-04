فريد زهران: ألمس عزوفًا عن المشاركة في الانتخابات وعدم اهتمام من المصريين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال فريد زهران، المرشح الرئاسى ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لمس بشكل عام من خلال جولاته في المحافظات درجة عالية من العزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "زهران"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، مساء الأحد، أن هناك حالة من عدم الاهتمام والاكتراث نتيجة خبرات سلبية متراكمة عن العملية الانتخابية في مصر.

وأوضح المرشح الرئاسى ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لم يكن لدينا إنتخابات رئاسية راسخة في الشارع المصري وليس لدينا هذا الاسلوب في التغيير، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية التعددية بدأت فقط في 2005 والانتخابات اللاحقة في أعوام 2012 و2014 و2018 كانت ظروف إستثنائية، ولا تعتبر انتخابات حقيقية.