برلمانى يثمن إعفاء الازهر الشريف الطلاب الفلسطينيين من المصاريف وتوفير السكن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

ثمن النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب توجيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين شاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية إضافة إلى صرف مبلغ مالي شهريًّا لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.

وأشاد "حنفي"، بتأكيد الدكتور أحمد الطيب بأن الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين به عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم، وأنه يحرص على متابعة أحوالهم بشكل شخصي وأن جميع مكاتب المسئولين في الأزهر مفتوحة لهم دائمًا داعيًا هؤلاء الطلاب لأن يبذلوا قصارى جهدهم في تحصيل علوم الدين والدنيا، لخدمة وطنهم وأمتهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في مصر وفلسطين الحبيبة موجهاً التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على اهتمامه الكبير بهذا الملف.

كما أشاد بالدور المهم والتاريخى الذى يقوم به الأزهر الشريف إقليمياً وعربياً وإفريقياً ودولياً مؤكداً أن رسالة الأزهر الشريف أصبحت عالمية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالدعوة الإسلامية ونشر مفاهيم الدين الاسلامي الحنيف والسمح والتعايش السلمى والحوار بين الأديان ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية.

وتأتي توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الدارسين بجامعة الأزهر ومعاهد البعوث الأزهرية من المصروفات الدراسية، والذين يبلغ عددهم 444 طالبا وطالبة، إضافة إلى 75 تقدموا للحصول على المنح الدراسية.

يأتي هذا في إطار تضامن الأزهر الكامل مع أبناء فلسطين العزيزة، في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم، وحرصًا من الأزهر الشريف وإمامه الأكبر على تهيئة الظروف المناسبة لهؤلاء الطلاب، للتفرغ لتحصيل العلم النافع لوطنهم وأمتهم.