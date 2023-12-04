شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار المساجد فى عهد الرئيس السيسى.. 15 مليار جنيه لإحلال وتجديد بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة إعمار المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، توسعات سواء مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، وهو ما لم يحدث في عهد أى رئيس سابق، إذ وصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 27/10/2023 م عدد (11292) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (165) مليون جنيه، على النحو التالي:

أولاً ـ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وتطويره على نفقة الوزارة منذ عام 2014م وحتى نهاية أكتوبر عام 2023م بلغ عدد (4598) مسجدًا بإجمالي مبلغ وقدره (5,023,788,832) جنيهًا.

ثانياً ـ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وتطويره بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وبمشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة منذ عام 2014م

وحتى نهاية أكتوبر عام 2023 م بلغ عدد (6694) مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو (9,402) مليار جنيه.

الخليج 365 يرصد بالأرقام أبرز 20 مسجد تم تطويرهم في السنوات الماضية ، وتكلفتهم المالية، وذلك على النحو الآتى:

1. تطوير وصيانة مسجد الإمام الحسين - 292.125.000

2. تطوير وصيانة مسجد السيدة نفيسة - 103000000

3. تطوير وصيانة مسجد السيدة فاطمة النبوية - 6000000

4. تطوير وصيانة مسجد السيدة رقية - 53000000

5. صيانة ودرء خطورة مسجد السادة الوفائية - 3796000

6. تطوير مسجد الإمام الشافعي - 13584945

7. تطوير وصيانة مسجد الرفاعي (تم نهو العمل بالمرحلة الأولى، وجارِ العمل بالمرحلة الثانية) - 18436754

8. أعمال الإنذار والإطفاء الآلي لمكتبة المخطوطات بمسجد السيدة زينب - 8140945

9. مسجد السيدة سكينة (صيانة المقام ودورة المياه) - 400000

10. تطوير وصيانة مسجد الفتح عابدين - 13605932

11. تطوير وصيانة عمرو بن العاص - 153000000

12. تطوير وصيانة مسجد الحاكم بأمر الله - 85000000

13. تطوير وصيانة مسجد الظاهر بيبرس - 237000000

14. صيانة مسجد مصطفى مرزا (وكالة البلح) - 1000000

15. تطوير وصيانة مساجد ميدان السيدة عائشة (الغوري - المسبح- السيدة عائشة ) المرحلة الأولى - 3728045

16. صيانة مسجد نبيهة يكن بالسيدة زينب - 328800

17. تطوير وصيانة مسجد مرزوق الأحمدي - ش الجمالية (جارِ العمل به) - 1000000

18. صيانة دورات مياه مسجد السلطان حسن - 197150

19. منارة مسجد فاطمة الشقراء - 150000

20. منارة مسجد العمري السيدة زينب - 150000 .

وكشفت الوزارة أنه تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير (11292) مسجد،حتى أكتوبر الماضى بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15) مليار جنيه، منها (4584) مسجدًا بتكلفة بلغت (4,971,391,720) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6643) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9,289) مليار جنيه.

وحققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4104) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 سبتمبر 2023م، وحصول (214) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما تم فرش أكثر من (30) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (9) ملايين متر مربع، منها (15222) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على أربعة ملايين وتسعمائة ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة أكثر من (799) مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.