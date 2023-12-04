شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 4/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:17

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:00

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد صلاة العصر 2:31 م

موعد صلاة المغرب 4:51 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:33

موعد صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:18