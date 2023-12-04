شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طب الأطفال بجامعة القاهرة: صفار البيض وأشعة الشمس يرفعان مناعة الطفل والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أحمد قداح فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن على الأم مراعاة التوقف ومعرفة صعوبة التنفس على الطفل وهل يقتضى الأمر الذهاب للطبيب أم لا، موضحا أن معيار قياس هذا الأمر يتطلب قياس سرعة التنفس فى الدقيقة، حيث أن الرقم محدد ولا يوجد فيه فصال، ومنظمة الصحة العالمية أفادت أن عد سرعة التنفس للأطفال من أهم الأمور التي يعرفها الطبيب أكثر من السماعة ويمكن للأم القيام بها فى المنزل، حيث يجب أن يكون عدد نفس الطفل حتى عمر الشهرين 60 مرة تنفس فى الدقيقة وفى حالة انخفاض العدد عن 60 مرة تنفس لا يوجد صعوبة تنفس أم فى حالة زيادة الرقم نكون أمام حالة طفل يعانى من صعوبة التنفس.
وقدم الدكتور أحمد قداح عدد من التحذيرات للأمهات، أنه فى حالة ارتفاع درجات الحرارة يجب فصل الطفل، ويجب الاهتمام بفيتامين سى من خلال الليمون والبرتقال والسلطة وأيضا فيتامين D ويتواجد فى أشعة الشمس فى الساعات المبكرة للشروق وساعة الغروب لأنها تحول الدهون تحت الجلب لفيتامين لتحسين المناعة لمواجهة الأنفلونزا وكورونا واذا لم يستطيع تنفيذ ذلك يجب تعويضه بجرعات دوائية، خاصة وأن فيتامين d غير متوفر فى الأكل المصرى إلا فى "صفار البيض" وأشعة الشمس ويجب توفيرهم للأطفال.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز