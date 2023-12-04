شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طب الأطفال بجامعة القاهرة: صفار البيض وأشعة الشمس يرفعان مناعة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أحمد أسامة قداح رئيس مجلس قسم طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة أبو الريش، مجموعة من النصائح للأمهات خلال الفترة الحالية وموسم انطلاق الشتاء وفى مقدمتها متى يتطلب الأمر عرض الطفل على الطبيب المختص والأعراض التي تتطلب ذلك وكيفية مواجهة الالتهاب الرئوي وهل ينقل العدوى أم لا، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التحذيرات والنصائح الخاصة برفع المناعة وزيادتها لدى الأطفال.

وقال الدكتور أحمد قداح فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن على الأم مراعاة التوقف ومعرفة صعوبة التنفس على الطفل وهل يقتضى الأمر الذهاب للطبيب أم لا، موضحا أن معيار قياس هذا الأمر يتطلب قياس سرعة التنفس فى الدقيقة، حيث أن الرقم محدد ولا يوجد فيه فصال، ومنظمة الصحة العالمية أفادت أن عد سرعة التنفس للأطفال من أهم الأمور التي يعرفها الطبيب أكثر من السماعة ويمكن للأم القيام بها فى المنزل، حيث يجب أن يكون عدد نفس الطفل حتى عمر الشهرين 60 مرة تنفس فى الدقيقة وفى حالة انخفاض العدد عن 60 مرة تنفس لا يوجد صعوبة تنفس أم فى حالة زيادة الرقم نكون أمام حالة طفل يعانى من صعوبة التنفس.